Шольц пообещал жителям Германии взвешивать все решения насчет Украины

Глава Правительства ФРГ Олаф Шольц гарантировал своим гражданам, что будет взвешивать все решения по Украине. Соответствующее заявление он сделал во время еженедельного обращения к нации.
Канцлер призвал немцев положиться на руководство страны. По его словам, они будут в безопасности.
«Многие граждане сильно обеспокоены. И конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы», — подчеркнул Шольц.
Стоит отметить, что власти Германии ранее приняли решение одобрить передачу ВСУ немецких танков Leopard.