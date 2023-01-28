NYT: Западу пришлось сменить стратегию поставок вооружения на Украину

Западные правительства делают ставку на поставки Украине бронетехники и артиллерийских орудий, но не танков, сообщает The New York Times.
Ссылаясь на мнение аналитиков, знакомых с позицией НАТО, журналисты отметили, что танки сейчас не в приоритете у Североатлантического альянса, хотя к ним приковано большое внимание.
«Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», — сказал эксперт аналитического центра CNA Майкл Кофман
Более того, как показывает опыт Пентагона, передача третьим странам техники, требующей долгого обучения, неэффективна. Ранее США уже провалили аналогичную инициативу, пытаясь поделиться опытом с Ираком и Афганистаном. С учетом этого факта Западу пришлось сменить стратегию поставок вооружения на Украину.