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NYT: Западу пришлось сменить стратегию поставок вооружения на Украину

Армия
NYT: Западу пришлось сменить стратегию поставок вооружения на Украину

Западные правительства делают ставку на поставки Украине бронетехники и артиллерийских орудий, но не танков, сообщает The New York Times.

Ссылаясь на мнение аналитиков, знакомых с позицией НАТО, журналисты отметили, что танки сейчас не в приоритете у Североатлантического альянса, хотя к ним приковано большое внимание.

«Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», — сказал эксперт аналитического центра CNA Майкл Кофман

Более того, как показывает опыт Пентагона, передача третьим странам техники, требующей долгого обучения, неэффективна. Ранее США уже провалили аналогичную инициативу, пытаясь поделиться опытом с Ираком и Афганистаном. С учетом этого факта Западу пришлось сменить стратегию поставок вооружения на Украину.
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