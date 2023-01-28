«Укрэнерго» назвала Одесскую область самым проблемным регионом по энергоснабжению

Ситуация с электроснабжением Одесской области остается крайне сложной. Об этом заявили специалисты украинской энергетической компании «Укрэнерго». По их словам, отключения света в регионе могут продолжаться несколько дней.
Представители компании подчеркнули, что в Одесской области наблюдается самая сложная ситуация с электричеством. Это обусловлено серьезным повреждением объектов энергетической инфраструктуры и затянувшимися ремонтными работами. Для стабилизации ситуации в регионе введен режим экстренных отключений света. Он продлится вплоть до окончания основной части работ по восстановлению поврежденных объектов.
Представители администрации Одесской области ранее заявили, что в регионе были повреждены два критически важных объекта энергоинфраструктуры. Энергетики приступили к их восстановлению.