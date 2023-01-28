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Экс-глава МИД Польши Сикорский обвинил украинскую элиту в разграблении страны

Политика
Экс-глава МИД Польши Сикорский обвинил украинскую элиту в разграблении страны

Украинская элита привела страну к печальному исходу из-за своей коррумпированности и мании величия. Такое мнение выразил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Krytyka Polityczna.

Он напомнил, что Украина после распада Советского Союза осталась с атомными блоками и авиапромышленностью. Кроме того, она была не обременена долгами и стала обладательницей самых плодородных территорий в мире. Однако киевский режим растратил все эти блага, считает политик.

«Их элиты просто-напросто теряли время, скрывая свою коррумпированность и манию величия за рассказом о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем», — подчеркнул Сикорский.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что финансовая поддержка Запада, выделяемая Украине, становится «питательной средой» для коррупции.
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