Эксперт Ермолаев спрогнозировал рост стоимости стройматериалов на 10%

По словам Ермолаева, ремонт лучше не откладывать на потом, если сейчас в нем существует необходимость. Строительные материалы имеют тенденцию к росту стоимости, аналогично с продуктами и бытовой техникой. В 2023 году стройматериалы могут подорожать на 5–10%.