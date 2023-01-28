Эксперт Ермолаев спрогнозировал рост стоимости стройматериалов на 10%

Стоимость некоторых видов стройматериалов в 2023 году вырастет на 5–10%. Такой прогноз сделал эксперт по ремонту Сергей Ермолаев, передает «ФедералПресс».
По словам Ермолаева, ремонт лучше не откладывать на потом, если сейчас в нем существует необходимость. Строительные материалы имеют тенденцию к росту стоимости, аналогично с продуктами и бытовой техникой. В 2023 году стройматериалы могут подорожать на 5–10%.
Спрос на такую продукцию среди россиян увеличился на 2,4% уже в январе текущего года. В то же время дефицита производства и поставок соответствующих товаров нет благодаря импорту из других стран и роста отечественного производства, подчеркнул Ермолаев.