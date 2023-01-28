Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о разводе певицы Славы

Поклонники певицы Анастасии Сланевской, более известной как Слава, пришли в неподдельный ужас, когда певица объявила о разводе. Как отметила балерина Анастасия Волочкова, волноваться на этот счет не стоит.
По ее словам, сказанным в новом YouTube-шоу журналистки и блогера Алены Жигаловой, они со Славой очень дружат и живут по соседству в Новой Риге.
«Это один из немногих людей, кто сохранил человечность. Бывают такие моменты, что люди расстаются, а потом понимают, что друг без друга не могут. Послушайте, золотые мои, не читайте эти новости. Она скоро станет бабушкой — дочка ее беременна», — заявила Волочкова.
Ранее сама певица опубликовала в сети снимок, сделанный в день рождения ее дочери Александры от Константина Морозова.