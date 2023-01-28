Депутат Шхагошев: отправка вооружения ВСУ делает Евросоюз зависимым от НАТО

Вашингтон настаивает на поставке вооружений Киеву странами ЕС для того, чтобы сделать их более зависимыми от НАТО, заявил депутат Государственной думы РФ Адальби Шхагошев.
По его мнению, США выгодно ослабление военной промышленности Евросоюза, чтобы их безопасность была возможна только при участии в Альянсе.
«Весь этот разговор касательно "Леопардов" имеет свою причину. Главной причиной является давление Вашингтона, при котором Leopard попадут в Киев, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс Германии», — заявил Шхагошев.
Не так давно премьер-министр Франции Эммануэль Макрон, а также немецкие политики говорили о проблеме европейской безопасности вне НАТО, напомнил депутат. Сейчас страны ЕС лишились большой части своего вооружения, поэтому у них гораздо меньше возможностей самостоятельно позаботиться о своей безопасности.