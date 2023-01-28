Депутат Шхагошев: отправка вооружения ВСУ делает Евросоюз зависимым от НАТО

Не так давно премьер-министр Франции Эммануэль Макрон, а также немецкие политики говорили о проблеме европейской безопасности вне НАТО, напомнил депутат. Сейчас страны ЕС лишились большой части своего вооружения, поэтому у них гораздо меньше возможностей самостоятельно позаботиться о своей безопасности.