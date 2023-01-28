Объем прокачки российского газа через Украину остается низким

Поставки российского газа через украинскую газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» остаются на низком уровне. Сегодня, 28 января, они составят 24,3 млн кубометров, передает ТАСС заявление «Газпрома».
Сообщается, что с начала января транзит российского голубого топлива через Украину сократился более чем на 44%. При этом для стран Западной и Центральной Европы такой способ получения газа из России остается единственным.
Напомним, вчера, 27 января, через «Суджу» было поставлено 24,2 млн кубометров газа. Прокачка через станцию «Сохрановка» все еще отклоняется украинской стороной.