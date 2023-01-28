Избиением двух пассажиров московского метро на станции «Курская» заинтересовалась полиция

Стражи порядка начали проверку после публикации в Сети информации о потасовке в Московском метрополитене. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в полицию до сих пор никто не обращался.
Все произошло в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. В ходе проверки стражи порядка установят все обстоятельства происшествия, а также личности участников конфликта.
Ранее сообщалось, что мужчина жестоко избил двух пассажиров в вагоне поезда на станции «Курская» столичной подземки. На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник избивает оппонентов ногами, один лежит на полу, второй пытается уйти.