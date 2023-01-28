Челябинские волонтеры шьют форму и маскировочные сети для участников спецоперации в Донбассе

«Золотые руки Ангела», «Шьем нашим», «Вяжем нашим» и «Маскировочные сети»: волонтерские движения с красноречивыми названиями неустанно трудятся во имя общей цели — обеспечить защитников Донбасса всем, чего им порой не хватает на передовой.
Челябинские швеи объединились и трудятся сообща: они отправляют в зону спецоперации не только одежду, но и другие необходимые бойцам вещи, включая постельное белье, носилки для раненых и, как можно догадаться по названию одной из волонтерских организаций, маскировочные сети.
Работа кипит: в Донбасс уже трижды прибывали большегрузы с плодами трудов самоотверженных женщин. Как отметила директор организации «Шьем нашим» Алена Коробинцева, волонтеры уже отвезли в зону СВО больше тысячи экземпляров каждого наименования одежды.
Кроме того, к акциям подключились и не состоящие в «швейном союзе» челябинцы: переданные ими вещи и продукты отправились в Донбасс в тех же фурах.
«Дело не в том, что там есть кто-то из наших близких: они все для нас — наши. Тут не обсуждается. Это все наши ребята, они для нас все родные. Они там — за нас, а мы уже здесь будем, как говорится, за них: тылы держать, помогать как можем», — подчеркнула Коробинцева.