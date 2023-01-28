Челябинские волонтеры шьют форму и маскировочные сети для участников спецоперации в Донбассе

Челябинские швеи объединились и трудятся сообща: они отправляют в зону спецоперации не только одежду, но и другие необходимые бойцам вещи, включая постельное белье, носилки для раненых и, как можно догадаться по названию одной из волонтерских организаций, маскировочные сети.