Анастасия Волочкова прокомментировала пластическую операцию Киркорова

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как относится к хирургическому вмешательству у Киркорова. Она объяснила, почему не прибегает к липосакции.
В новом шоу журналистки Алены Жигаловой на YouTube Волочкова высказалась об изменениях во внешности певца Филиппа Киркорова. Артист воспользовался услугами пластического хирурга, чтобы выглядеть моложе, однако танцовщица считает, что король поп-эстрады выжил из ума.
«Знаешь, я что считаю, когда человек вмешивается в свою природу, свое лицо, мне кажется, это просто какие-то сумасшедшие люди», — прокомментировала новость балерина.
Она также отметила, что сама никогда не прибегала к пластическим процедурам, а сохранить стройность ей помогает не липосакция, а физические упражнения.
Ранее Волочкова пожаловалась на результаты обследования у врача, после которых она не смогла сдержать слез. Причиной горя артистки стала порванная связка на ноге.