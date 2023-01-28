Эксперт Риттер: танки Abrams не успеют дойти до поля боя на Украине

Американские танки Abrams не успеют добраться до передовой, поскольку украинский конфликт к тому моменту, как бронетехнику подготовят к доставке, уже будет завершен. Таким мнением поделился военный эксперт Скотт Риттер.
Напомним, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что передача танков на Украину затянется на «много месяцев». В свою очередь Риттер вспомнил слова президента страны Владимира Зеленского насчет того, что будет слишком поздно, если Abrams прибудут только к августу.
«Это означает, что весь мир знает, он (Зеленский) знает, знают все украинцы, что этот конфликт будет завершен (к августу), только если они не получат безграничного количества вооружений», — отметил Риттер.
Помимо этого, он добавил, что Вашингтон ввел в заблуждение своими обещаниями не только Киев, но и Берлин, чтобы немецкие власти согласились отправить украинским войскам танки Leopard 2.