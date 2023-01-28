Эксперт Риттер: танки Abrams не успеют дойти до поля боя на Украине

Напомним, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что передача танков на Украину затянется на «много месяцев». В свою очередь Риттер вспомнил слова президента страны Владимира Зеленского насчет того, что будет слишком поздно, если Abrams прибудут только к августу.