Юшков рассказал о технологии поставок российской нефти в Азию через международные воды

Россия вышла на рекордные показатели экспорта нефти Urals по морю. Страна развивает морские поставки для азиатского рынка. Как экспортеры поставляют энергоносители, рассказал в беседе с телеканалом «360» эксперт по энергетике Игорь Юшков.
Специалист объяснил, что сначала в порты заходят танкеры небольшого дедвейта, загружаются и выходят в международные воды. После этого нефть переливают в большие танкеры, которые и доставляют ее в Китай и Индию.
Юшков отметил, что танкеры остаются наиболее выгодным способом для дальних транспортировок нефти. Он заявил, что видит закономерность в том, что подобные операции приобрели массовый характер.