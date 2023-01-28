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Юшков рассказал о технологии поставок российской нефти в Азию через международные воды

Экономика
Юшков рассказал о технологии поставок российской нефти в Азию через международные воды

Россия вышла на рекордные показатели экспорта нефти Urals по морю. Страна развивает морские поставки для азиатского рынка. Как экспортеры поставляют энергоносители, рассказал в беседе с телеканалом «360» эксперт по энергетике Игорь Юшков.

Специалист объяснил, что сначала в порты заходят танкеры небольшого дедвейта, загружаются и выходят в международные воды. После этого нефть переливают в большие танкеры, которые и доставляют ее в Китай и Индию.

Юшков отметил, что танкеры остаются наиболее выгодным способом для дальних транспортировок нефти. Он заявил, что видит закономерность в том, что подобные операции приобрели массовый характер.
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