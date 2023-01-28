Актриса Мария Шукшина вспомнила о работе с Инной Чуриковой на съемках «Узкого моста»

Заслуженная артистка России, 55-летняя актриса и телеведущая Мария Шукшина поделилась воспоминаниями о работе с умершей 14 января в возрасте 79 лет Инной Чуриковой. С ней старшую дочь актера Василия Шукшина свела съемочная площадка фильма «Узкий мост».
По словам знаменитости, в этой киноленте Чурикова играла ее свекровь, и характер у ее героини был очень строгим. Она предстала на экране в образе женщины-повелительницы, у которой были скверные отношения с окружающими.
«И вот ее гримируют, она в костюме и уже полностью в этом образе. Съемочная группа просто боялась к ней подходить», — цитирует Шукшину argumenti.ru.
Выходом из этой ситуации стало то, что Шукшину начали использовать в качестве своеобразного посредника. Как призналась актриса, она была единственной, с кем Чурикова соглашалась вести диалог.