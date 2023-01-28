Венгрия потребовала исключить нескольких россиян из списка санкций

Власти Венгрии потребовали от Европейского союза исключить несколько россиян, попавших в санкционный список. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.
Известно, что речь идет о главах некоторых крупных компаний и трех министрах. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил предложение по смягчению антироссийских ограничений. В частности, его предложения касались импорта нефти, вследствие которого Будапешт потеряет около 9,5 миллиарда евро в 2023 году.
Ранее Орбан не исключил, что мирные переговоры по Украине могут занять месяцы или годы. Он также предупредил об опасности дальнейшей эскалации конфликта.