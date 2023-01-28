Венгрия потребовала исключить нескольких россиян из списка санкций

Известно, что речь идет о главах некоторых крупных компаний и трех министрах. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил предложение по смягчению антироссийских ограничений. В частности, его предложения касались импорта нефти, вследствие которого Будапешт потеряет около 9,5 миллиарда евро в 2023 году.