Диетолог Макиша назвала две причины появления фобий в еде

Еще одной причиной фобии Макиша посчитала тиражируемые СМИ «страшилки» о продуктах. В качестве примера диетолог назвала недавнее исследование о красном мясе, употребление которого будто бы вызывает онкологические заболевания. Она полагает, что выводы ученых интерпретировали неверно. По ее словам, в работе речь шла об употреблении более 500 граммов переработанного красного мяса в неделю, а не о вредности продукта в целом.