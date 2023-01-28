Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Диетолог Макиша назвала две причины появления фобий в еде

Общество
Диетолог Макиша назвала две причины появления фобий в еде

Чаще всего фобии в еде формируются из-за противоречивой информации о продуктах и повышенного уровня тревожности, заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Макиша отметила, что общий уровень тревожности сейчас повышен. Фобию каких-либо продуктов диетолог назвала одним из проявлений невроза.

«Человеку может казаться, что он что-то съест, отравится, заболеет. Это признаки нестабильной нервной системы», — сказала эксперт «Москве 24».

Еще одной причиной фобии Макиша посчитала тиражируемые СМИ «страшилки» о продуктах. В качестве примера диетолог назвала недавнее исследование о красном мясе, употребление которого будто бы вызывает онкологические заболевания. Она полагает, что выводы ученых интерпретировали неверно. По ее словам, в работе речь шла об употреблении более 500 граммов переработанного красного мяса в неделю, а не о вредности продукта в целом.
Марина Макиша диетолог фобии в еде
Военкоры ФАН
Лучшие в аду