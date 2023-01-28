Актер Кирилл Мелехов рассказал о съемках с Анастасией Заворотнюк в новом сериале

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк уже длительное время не появляется на публике из-за тяжелого заболевания, однако до этого она успела сняться в сериале «Приставы». Коллега звезды Кирилл Мелехов поделился подробностями об этом проекте.
Как стало известно, сериал, съемки которого проходили около пяти лет назад, в скором времени должен выйти на экраны. По словам Мелехова, он рассказывает о жизни приставов и о любви.
«Это, наверное, самая важная составляющая. Мой персонаж потерял семью в автокатастрофе, и в конце он влюбляется в другую героиню, но назвать ее имя не могу», — цитирует его Woman.ru.
Мелехов добавил, что «Приставы» — единственный проект, где он видел Заворотнюк. Она, по словам актера, показалась ему жизнерадостной, доброй и отзывчивой женщиной.