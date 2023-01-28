Фанаты «Зенита» выпустили клип в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Ролик создали фанаты из объединения «Ландскрона». Они сняли клип, чтобы выразить благодарность и уважение людям, которые привозили продовольствие в Кронштадт и Ораниенбаум. В комментариях под видео россияне написали множество трогательных слов в адрес его создателей.