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Фанаты «Зенита» выпустили клип в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Спорт
Фанаты «Зенита» выпустили клип в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Фанаты футбольного клуба «Зенит» провели акцию и выпустили клип в честь 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Видеоролик уже опубликован в Сети.

Ролик посвящен блокаде города, которая была во время Великой Отечественной войны и продолжалась 872 дня. Фанаты «Зенита» создали трогательный клип в честь снятия блокады, которая состоялась 27 января 1944 года.

«Шли караваны груженых машин и везли все, что можно везти. Ледовая трасса многих спасла и позволила многих спасти», — поется в песне «Малая Дорога жизни».

Ролик создали фанаты из объединения «Ландскрона». Они сняли клип, чтобы выразить благодарность и уважение людям, которые привозили продовольствие в Кронштадт и Ораниенбаум. В комментариях под видео россияне написали множество трогательных слов в адрес его создателей.
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