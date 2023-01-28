Политолог Авва о США: угроза ядерной войны не останавливает этих сумасшедших

Поэтому относиться серьезно к аудитам не нужно, это внутриполитическая борьба и часть будущей президентской кампании. Республиканцы с таким же удовольствием, как и демократы, будут убивать русских на территории Украины и в других частях мира, считает Авва. Так же, как и китайцев, японцев, немцев, если придется. В этом смысле лозунг «Америка превыше всего» абсолютно кровавый, рабочий и вечный. И закончится он только с нанесением США сначала военного, потом финансового (уничтожение долларовой зоны) и затем экономического поражения.