Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Авва о США: угроза ядерной войны не останавливает этих сумасшедших

Политика
Политолог Авва о США: угроза ядерной войны не останавливает этих сумасшедших

Конгрессмены США потребовали от американского руководства объяснений по поводу решения передать Киеву танки Abrams. Авторами обращения стали республиканцы Трой Нелс (от штата Техас), Лорен Боберт (от Колорадо), Пол Госар и Илай Крейн (от Аризоны).

Они заинтересовались, какие методы Вашингтон намерен предпринять для того, чтобы не допустить попадания американского оружия в «руки преступных группировок, террористов» по дороге на Украину.

Авторы послания также хотят знать, как именно производится контроль передачи конечному пользователю на украинской территории оружия из США.

Журналист и политолог Вадим Авва в беседе с корреспондентом ФАН призвал не обращать внимания на внутриполитическую борьбу в Штатах. Эксперт считает, что, вне зависимости от того, какая партия победит, убивать русских будут и те, и другие.

Политолог напомнил, что в 2022-ом году содержание войны, то есть, целый комплекс финансовых трат на вооружение, поставки вооружения, производство, обслуживание, обучение военнослужащих стоило США и ЕС 150 миллиардов долларов. В этом году, при условии, что война продлится и с учетом инфляции эта цифра возрастет. Это тот «чемодан без ручек», который Штаты пока в силах нести, считает Авва.

Многое зависит от того, как Америка преодолеет свои экономические трудности. В данном случае она их преодолевает за счет переноса на собственную территорию европейского производства и общей дестабилизации мира. Если Штаты сохранят свой «долларовый рычаг», позволяющий им продолжить политику неконтролируемой эмиссии, то они будут готовы заплатить за Украину не 150 миллиардов, а 200, 300.

«Но эта угроза существует. И именно этим, как одной из мотиваций, руководствуются республиканцы, которые рассчитывают прийти к власти на следующих выборах президента. Они понимают, что им придется разгребать эти завалы или заливать дно, на которое демократы могут опустить американскую экономику. Но самое главное – существует ли в США политический консенсус по поддержании гегемонии Штатов в мире? Безусловно. Существует ли нарратив поддержания этой гегемонии насилием? Да, потому что другого инструмента просто нет», — отмечает журналист.

Поэтому относиться серьезно к аудитам не нужно, это внутриполитическая борьба и часть будущей президентской кампании. Республиканцы с таким же удовольствием, как и демократы, будут убивать русских на территории Украины и в других частях мира, считает Авва. Так же, как и китайцев, японцев, немцев, если придется. В этом смысле лозунг «Америка превыше всего» абсолютно кровавый, рабочий и вечный. И закончится он только с нанесением США сначала военного, потом финансового (уничтожение долларовой зоны) и затем экономического поражения.

«Америка должна будет заплатить, неважно, в течение скольких лет, за все последствия колониальной и неоколониальной политики, которую это государство проводит с момента отказа от доктрины Монро. В которой она нацеливалась на контроль территорий Северной, Центральной и Южной Америки. Но как только деятельность США выплеснулась за пределы континента, сформировалась глобальная машина комплексного насилия», — подчеркнул политолог.

В данный момент мы имеем дело с державой, которая не просто руководит национальными институтами, институтами союзников, но и так называемыми международными. Подменив всю суть и национальных правительств, и международных институций.

«Поэтому я бы не относился всерьез к разборкам республиканцев и демократов, я бы пожелал США больше ярости, больше эскалации, больше американской крови в прямом и переносном смысле. Чем хуже идут дела у них, тем более здоров остальной мир, который может и должен пожертвовать Штатами ради своего будущего», — считает Авва.

США начнут серьезно думать о выходе из этого конфликта, вне зависимости от того, какая партия победит, когда повторится следующая картинка: по улицам города Могадишо в Сомали повстанцы влачили труп американского десантника, приводит пример журналист. Вот когда труп американского офицера протащат по улицам Харькова, и это попадет в объективы мировых камер или просто много фотографий убитых солдат в американской форме станет очень много, вот тогда Вашингтон сменит тактику, уверен политолог.

«До этого, я считаю, ничего не изменится, угроза ядерной войны не останавливает этих сумасшедших. Американская элита деградировала неимоверно, что было показано в утопической ленте "Не смотри вверх", в которой главную роль исполнила Мерил Стрип. Небольшой спойлер: в конце американскому президенту, который устроил мировую катастрофу вместе со своим окружением и переселился с оставшимися в живых на другую планету, динозавр откусывает голову».

И сегодня нашей планете, если мы хотим выжить, нужно «откусить голову» американской, атлантической и европейской политическим элитам. Такова реальность момента, подытоживает эксперт.

Ранее сенатор Пушков одним емким словом прокомментировал заявление Бербок о войне против России.
россия сша байден америка танки ВСУ Украина спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду