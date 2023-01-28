Актриса Ольга Кабо рассказала про отношения с бывшими мужьями

Актриса театра и кино Ольга Кабо дважды выходила замуж, однако оба союза 55-летней заслуженной артистки России потерпели крах. Знаменитость рассказала, какие отношения связывают ее с бывшими мужьями.
По словам звезды фильма «Чокнутые», люди, появившиеся в ее жизни, были выбраны ею самой. Поэтому зла актриса ни на кого из них не держит.
«С Николаем [Разгуляевым] мы общаемся, он видится с сыном, у них свои мужские «тусовки», у Вити есть любимый им папа, это очень важно для мальчика — получать мужскую энергию», — цитирует ее «СтарХит».
Высказалась актриса о своем первом муже — бизнесмене Эдуарде Василишине. Он, по словам Кабо, поддерживает связь с их общей дочерью Татьяной.