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Актриса Ольга Кабо рассказала про отношения с бывшими мужьями

Общество
Актриса Ольга Кабо рассказала про отношения с бывшими мужьями

Актриса театра и кино Ольга Кабо дважды выходила замуж, однако оба союза 55-летней заслуженной артистки России потерпели крах. Знаменитость рассказала, какие отношения связывают ее с бывшими мужьями.

По словам звезды фильма «Чокнутые», люди, появившиеся в ее жизни, были выбраны ею самой. Поэтому зла актриса ни на кого из них не держит.

«С Николаем [Разгуляевым] мы общаемся, он видится с сыном, у них свои мужские «тусовки», у Вити есть любимый им папа, это очень важно для мальчика — получать мужскую энергию», — цитирует ее «СтарХит».

Высказалась актриса о своем первом муже — бизнесмене Эдуарде Василишине. Он, по словам Кабо, поддерживает связь с их общей дочерью Татьяной.
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