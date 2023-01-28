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Корпорация Intel столкнулась со значительными убытками в IV квартале 2022 года

Экономика
Корпорация Intel столкнулась со значительными убытками в IV квартале 2022 года

Корпорация Intel, мировой производитель компьютерных запчастей, в IV квартале прошлого года зафиксировала чистый убыток. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, с октября по декабрь 2022 года чистый убыток Intel достиг 664 миллиона долларов, или 0,16 доллара за акцию. При этом чистая прибыль компании в 2021 году составила 4,62 миллиарда долларов, или 1,13 доллара за акцию.

Квартальная прибыль Intel опустилась на 32%, до 14,04 миллиарда долларов, при значении в 20,52 миллиарда долларов за год до этого.

В ходе дополнительных торгов в четверг, 26 января, акции корпорации упали в цене на 9,7%. При этом падение стоимости ценных бумаг за последние 12 месяцев составило 37%.
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