В Махачкале обнаружили восемь мертвых краснокнижных тюленей на берегу Каспийского моря

Туши мертвых краснокнижных тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Махачкале. Об этом в субботу, 28 января, сообщила пресс-служба администрации Ленинского района города.
Мертвые животные были найдены на территории пляжа «Оазис» побережья Каспийского моря. Специалисты насчитали восемь туш тюленей.
Напомним, что в начале декабря на побережье Дагестана были обнаружены более 2,5 тыс. мертвых краснокнижных нерп. Это единственные морские млекопитающие на Каспии. Вопросом их гибели занимаются ученые со всей России.
Программа по сохранению данного вида принята в Дагестане в 2015 году. Каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России в 2020 году.