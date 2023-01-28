Артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов к северу от Донецка

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили группу украинских диверсантов в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.
По информации журналистов, противник был обнаружен на Авдеевском направлении к северу от Донецка при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения. Диверсанты пытались пересечь линию боевого соприкосновения в темное время суток.
Зафиксировавшие активность ВСУ разведчики передали координаты расчетам орудий «Гиацинт» и «Гвоздика», которые уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.