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Артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов к северу от Донецка

Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов к северу от Донецка

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили группу украинских диверсантов в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.

По информации журналистов, противник был обнаружен на Авдеевском направлении к северу от Донецка при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения. Диверсанты пытались пересечь линию боевого соприкосновения в темное время суток.

Зафиксировавшие активность ВСУ разведчики передали координаты расчетам орудий «Гиацинт» и «Гвоздика», которые уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.
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