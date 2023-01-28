Названы пять профессий, которые подойдут любителям путешествий

В последнее время в мире также набирает популярность профессия агро-волонтера. Она предполагает, что люди приезжают для работы на ферму на четыре-шесть дней, получая взамен еду и жилье. Помимо этого, в списке оказались профессии научного сотрудника заповедника и спортивного комментатора, пишет «ТУРИСТАС».