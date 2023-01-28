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Названы пять профессий, которые подойдут любителям путешествий

Общество
Названы пять профессий, которые подойдут любителям путешествий

Эксперты перечислили профессии, которые подойдут мечтающим путешествовать людям. В перечне оказались и довольно необычные занятия.

Туристические и авиакомпании нередко предлагают вакансии профессионального путешественника. В обязанности такого человека входит туризм по миру и описание своих впчатлений. Такая работа похожа на деятельность тревел-блогера.

Мечтающие о путешествиях люди также могут устроиться бортпроводником. Представители этой профессии обычно посещают множество стран, вдобавок им предоставляют существенную скидку на авиабилеты.

В последнее время в мире также набирает популярность профессия агро-волонтера. Она предполагает, что люди приезжают для работы на ферму на четыре-шесть дней, получая взамен еду и жилье. Помимо этого, в списке оказались профессии научного сотрудника заповедника и спортивного комментатора, пишет «ТУРИСТАС».
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