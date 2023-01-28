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Сенатор Пушков одним емким словом прокомментировал заявление Бербок о войне против России

Политика
Сенатор Пушков одним емким словом прокомментировал заявление Бербок о войне против России

Член фракции «Единая Россия», председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков высказался о скандальных словах министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о войне Евросоюза с РФ на Украине.

Сенатор обратил внимание на то, что комментируя заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства, западные эксперты стараются принизить значение ее неосторожного высказывания. Запад сразу обозначил свою позицию об отсутствии планов вступать в прямой военный конфликт с официальной Москвой, указал Пушков.

«Однако», — одним емким словом ответил он на выпад Бербок.

Ранее сообщалось, что ни Париж, ни кто-либо из его партнеров не находятся в состоянии войны с Россией. Соответствующее заявление сделали во французском МИД.
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