Терапевт Чернышова рассказала о главной ошибке при лечении кашля

Многие люди во время простуды допускают опасную ошибку при лечении кашля, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, ни в коем случае нельзя лечить кашель самостоятельно, без консультации со специалистом. В противном случае человеку могут грозить осложнения.
«Основная ошибка — это не понять причины беспокоящего вас кашля. Это самостоятельное лечение без постановки диагноза», — объяснила медик в беседе с «Москвой 24».
Кашель может возникать по разным причинам. Например, быть побочным эффектом при приеме гипотензивных препаратов. Соответственно, лечение требуется совершенно разное, в зависимости от ситуации, резюмировала эксперт.