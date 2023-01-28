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Терапевт Чернышова рассказала о главной ошибке при лечении кашля

Общество
Терапевт Чернышова рассказала о главной ошибке при лечении кашля

Многие люди во время простуды допускают опасную ошибку при лечении кашля, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, ни в коем случае нельзя лечить кашель самостоятельно, без консультации со специалистом. В противном случае человеку могут грозить осложнения.

«Основная ошибка — это не понять причины беспокоящего вас кашля. Это самостоятельное лечение без постановки диагноза», — объяснила медик в беседе с «Москвой 24».

Кашель может возникать по разным причинам. Например, быть побочным эффектом при приеме гипотензивных препаратов. Соответственно, лечение требуется совершенно разное, в зависимости от ситуации, резюмировала эксперт.
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