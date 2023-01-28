Школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой после наезда иномарки в Петербурге

С наступлением зимы в Северной столице резко возросло число ДТП. Покрытые наледью и снегом дороги приводят к травмированию автомобилистов и пешеходов. Горожане неоднократно жаловались на халатность коммунальных служб, однако губернатор Александр Беглов предпочитает игнорировать проблему.