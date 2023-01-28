Школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой после наезда иномарки в Петербурге

Водитель Toyota Camry сбил пятиклассницу, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Инцидент произошел на Комендантском проспекте в Петербурге, передают «Невские Новости».
Школьницу увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у юной пациентки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что водитель иномарки привлекался к административной ответственности за отсутствие страховки.
С наступлением зимы в Северной столице резко возросло число ДТП. Покрытые наледью и снегом дороги приводят к травмированию автомобилистов и пешеходов. Горожане неоднократно жаловались на халатность коммунальных служб, однако губернатор Александр Беглов предпочитает игнорировать проблему.