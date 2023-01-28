В Израиле задержали близких родственников расстрелявшего людей в синагоге террориста

Сотрудники полиции задержали 42 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, передает РИА Новости со ссылкой на местные издания.
Среди задержанных оказались близкие люди террориста. Стрельбу в районе Неве-Яаков открыл 21-летний арабский житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри. Жертвами ЧП стали восемь человек, еще трое получили ранения.
Прихожане выходили из синагоги после пятничной молитвы. По ним открыли огонь. Нападавший совершил попытку скрыться на автомобиле, но его ликвидировали, сообщала газета «360».