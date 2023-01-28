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El País: Украина хочет получить 24 западных истребителя в рамках первой фазы новой помощи

Армия
El País: Украина хочет получить 24 западных истребителя в рамках первой фазы новой помощи

Украина хотела бы получить от стран Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи, пишет El País со ссылкой на представителя украинских ВВС Юрия Игната.

В публикации говорится, что Киев рассчитывает получить американские самолеты F-16, однако рассматриваются и другие варианты, в том числе французские Rafale и шведские Gripen. Отмечается, что летом прошлого года США одобрили выделение средств на обучение украинцев пилотированию истребителей.

По словам Игната, одной из главных задач является строительство безопасной сети аэродромов в стране. Он добавил, что на Украине уже возводятся секретные базы, а закрытые для коммерческих рейсов гражданские аэропорты могут быть задействованы в военных целях.
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