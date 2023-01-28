Пожар вспыхнул в подсобном помещении гимназии принцессы Ольденбургской в Петербурге

Проблема реставрации исторических зданий остро строит в Северной столице. Чиновники Смольного год за годом сокращают средства на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии из-за нехватки денег в бюджете. При этом команде губернатора Александра Беглова не всегда удается привлечь инвесторов, которые готовы отремонтировать дом «с историей». Пока власти отстраняются от решения проблемы, здания Петербурга продолжают разрушаться и гореть, прохожие подвергаются опасности, а сам город на Неве постепенно лишается исторического наследия, составляющего его уникальный облик.