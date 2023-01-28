Пожар вспыхнул в подсобном помещении гимназии принцессы Ольденбургской в Петербурге

Пожар вспыхнул в подсобном помещении гимназии им. принцессы Е.М. Ольденбургской на улице Лафонской в Петербурге. Площадь возгорания составила семь квадратных метров, сообщает городское МЧС.
Сигнал о ЧП в историческом здании в Центральном районе поступил на пульт дежурного в 10:46 по московскому времени. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на третьем этаже гимназии №157 произошло возгорание. В течение получаса открытый огонь удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.
Гимназия им. принцессы Е.М. Ольденбургской основана в 1868 году. В 1901 году для образовательного учреждения было построено специальное здание по адресу Лафонская, 1А, в котором гимназия располагается до сих пор. Само строение находится в живописном районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Смольного.
Проблема реставрации исторических зданий остро строит в Северной столице. Чиновники Смольного год за годом сокращают средства на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии из-за нехватки денег в бюджете. При этом команде губернатора Александра Беглова не всегда удается привлечь инвесторов, которые готовы отремонтировать дом «с историей». Пока власти отстраняются от решения проблемы, здания Петербурга продолжают разрушаться и гореть, прохожие подвергаются опасности, а сам город на Неве постепенно лишается исторического наследия, составляющего его уникальный облик.