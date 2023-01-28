Путешественники из России стали реже бронировать билеты на летний отдых

По словам аналитиков, горизонт бронирований у путешественников из России снизился до 21 дня. Самым востребованным направлением у жителей остается Египет, на который приходится около 23% всех бронирований. Средний чек за отдых в этой стране составляет 161 тысячу рублей. В числе популярных также оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Именно на эти направления россияне чаще всего бронируют билеты заранее.