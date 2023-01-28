Недавно глава МИД ФРГ заявила о "войне" Германии против России. Неожиданную причину оговорки назвал депутат бундестага страны от партии "Альтернатива для Германии". По мнению Шмидта, Бербок могла выразить мнение агрессивных реваншистов в парламенте страны, мечтающих о победе на Россией. Такие немецкие политики, а также СМИ делают все, чтобы убрать воспоминания о страданиях, к которым привела Германию политика Гитлера.