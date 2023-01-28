«Взгляд»: депутат бундестага назвал причину слов главы МИД ФРГ Бербок о «войне» с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок действительно рассматривает Россию как военного противника Германии, считает депутат бундестага Евгений Шмидт.
Недавно глава МИД ФРГ заявила о "войне" Германии против России. Неожиданную причину оговорки назвал депутат бундестага страны от партии "Альтернатива для Германии". По мнению Шмидта, Бербок могла выразить мнение агрессивных реваншистов в парламенте страны, мечтающих о победе на Россией. Такие немецкие политики, а также СМИ делают все, чтобы убрать воспоминания о страданиях, к которым привела Германию политика Гитлера.
«Бербок на самом деле так и думает. Она случайно, на эмоциях проговорилась – ввиду особенностей своего характера», — сказал депутат в интервью изданию «Взгляд».
Министр не подходит для своей должности и в очередной раз опозорила Германию, считает Шмидт. Партия «Альтернатива для Германии», которую представляет депутат, считает поставки вооружения ВСУ ошибкой своего правительства. После слов Бербок канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось выступить с опровержением.