Евросоюз возвращается к традиционному использованию угля в энергетике

Поддержание санкционного давления на Россию в сфере энергетики заставляет страны Евросоюза возвращаться к использованию угля в качестве топлива. Спрос на этот вид энергоносителей растет в регионе уже второй год подряд, такие данные предоставляет Международное энергетическое агентство (МЭА).