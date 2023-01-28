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Евросоюз возвращается к традиционному использованию угля в энергетике

Экономика
Евросоюз возвращается к традиционному использованию угля в энергетике

Поддержание санкционного давления на Россию в сфере энергетики заставляет страны Евросоюза возвращаться к использованию угля в качестве топлива. Спрос на этот вид энергоносителей растет в регионе уже второй год подряд, такие данные предоставляет Международное энергетическое агентство (МЭА).

Евросоюз заменяет российский газ на уголь, который используется для генерации электроэнергии. Это противоречит провозглашенным ранее целям ЕС, связанным с экологией и углеродной нейтральностью.

Европейский рынок может также испытать дефицит дизеля. Если местные страны будут поддерживать потолок цен на нефтепродукты, это может обернуться кризисом. Такой прогноз издания Politico ранее освещало издание «ФедералПресс».
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