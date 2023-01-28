События на Украине на 12:00 28 января: взрывы в Запорожье, в Киев прибыли американские инспекторы

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 28 января.
Россия
Запорожская область
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения уничтожили склад ВСУ на ферросплавном заводе на подконтрольной Киеву территории региона. Удары, по его словам, наносились из ракетных комплексов «Искандер».
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в городе Запорожье. Секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о поражении нескольких объектов инфраструктуры, на территории одного из них возник пожар.
Херсонская область
ВСУ на протяжении суток продолжали обстрелы населенных пунктов Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов. Под огнем оказались города Новая Каховка и Алешки, а также окрестные села. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что за минувшие сутки в результате атак ВСУ ранения получил мирный житель.
По информации представительства ДНР в СЦКК, в течение 27 января было зафиксировано 40 фактов ведения огня по территории республики. Украинские формирования выпустили 195 единиц различных боеприпасов, под удары попали районы 4 населенных пунктов.
Утром 28 января ВСУ открывали огонь по Донецку. В результате атаки зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку. Также повреждены жилые дома.
Интенсивные бои продолжаются в районе Угледара. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что союзные силы закрепились на восточных и юго-восточных окраинах города. Они заняли дачные поселки, примыкающие непосредственно к Угледару — там идут столкновения.
ЛНР
Утром украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Новоайдар в Луганской Народной Республике, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Всего было выпущено 4 ракеты.
Украина
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Запад пообещал передать Киеву 321 тяжелый танк. Он отметил, что украинские власти призывают партнеров передать технику как можно скорее, хотя понимают, что сроки поставок разнятся — этот процесс может занять многие месяцы.
Из США на Украину прибыли специалисты, которые занимаются аудитом военной помощи, оказываемой Киеву. Как сообщила американский посол в стране Бриджит Бринк, в состав группы вошли представители офисов генеральных инспекторов Госдепартамента, минобороны Штатов и Агентства США по международному развитию.
Сотрудникам и учащимся одного из старейших вузов Украины — Киево-Могилянской академии — запретили говорить на русском языке. Как сообщил член наблюдательного совета заведения Геннадий Зубко, запрет касается не преподавания на русском, которое уже давно не ведется, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала.
Великобритания может поставить Украине боевые самолеты, но только после вывода российских войск, пишет The Telegraph со ссылкой на заявление высокопоставленного источника в британских ВВС. По его информации, подобные поставки сейчас — не приоритет для Лондона.
Венгерский портал Index сообщил о масштабной мобилизации в Закарпатской области Украины, под призыв попадают в том числе и проживающие там венгры. Местные жители сообщают, что уход за больными родственниками не является основанием для отсрочки, а временно избежать призыва можно за взятку в размере 6-10 тысяч долларов. СМИ пишет, что большинство избегающих мобилизации мужчин прячутся на чердаках, где порой сидят неделями.