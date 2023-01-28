События на Украине на 12:00 28 января: взрывы в Запорожье, в Киев прибыли американские инспекторы

Венгерский портал Index сообщил о масштабной мобилизации в Закарпатской области Украины, под призыв попадают в том числе и проживающие там венгры. Местные жители сообщают, что уход за больными родственниками не является основанием для отсрочки, а временно избежать призыва можно за взятку в размере 6-10 тысяч долларов. СМИ пишет, что большинство избегающих мобилизации мужчин прячутся на чердаках, где порой сидят неделями.