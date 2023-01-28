В Петербурге выросла суточная заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в Петербурге. За последние сутки число заразившихся вновь оказалось значительно больше числа выздоровевших.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за последние 24 часа в Северной столице выявлено 733 пациента с COVID-19. Причем поправились всего 483 человека, а скончалось восемь местных жителей.
По сравнению со вчерашним днем статистика ухудшилась. За 27 января число заразившихся коронавирусом в Петербурге составило 721 человек.
Таким образом город на Неве занял второе место в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID-19. На первом месте оказалась Москва, там коронавирус выявили у 2117 человек.
Несмотря на удручающую статистику, губернатор Петербурга Александр Беглов ранее уверенно заявлял, что город справился с пандемией. В частности, он поблагодарил митрополита Варсонофия, который с иконой облетел Северную столицу на вертолете. При этом медики продолжают выявлять в городе все новые и новые случаи COVID-19.