В Петербурге выросла суточная заболеваемость коронавирусом

Несмотря на удручающую статистику, губернатор Петербурга Александр Беглов ранее уверенно заявлял, что город справился с пандемией. В частности, он поблагодарил митрополита Варсонофия, который с иконой облетел Северную столицу на вертолете. При этом медики продолжают выявлять в городе все новые и новые случаи COVID-19.