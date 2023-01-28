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Терапевт Константинова дала советы россиянам, которые решили закаляться

Общество
Терапевт Константинова дала советы россиянам, которые решили закаляться

Многие люди, которые начинают закаляться, делают это неправильно. О том, как проводить эту процедуру без вреда для здоровья, рассказала врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова.

Медик рекомендовала начинать закаливание летом либо поздней весной, так как в эти периоды снижается заболеваемость ОРВИ. Процедуру можно проводить в любом возрасте, но важно делать это правильно и постепенно.

Организму необходимо адаптироваться к снижению температур. Следует начинать с воздушных процедур, например, с проветривания. Затем можно подключить умывание холодной водой.

Первые несколько недель следует обливать только кисти и ступни. Лишь после этого стоит обливать водой все тело, передает RT.
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