Терапевт Константинова дала советы россиянам, которые решили закаляться

Многие люди, которые начинают закаляться, делают это неправильно. О том, как проводить эту процедуру без вреда для здоровья, рассказала врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова.
Медик рекомендовала начинать закаливание летом либо поздней весной, так как в эти периоды снижается заболеваемость ОРВИ. Процедуру можно проводить в любом возрасте, но важно делать это правильно и постепенно.
Организму необходимо адаптироваться к снижению температур. Следует начинать с воздушных процедур, например, с проветривания. Затем можно подключить умывание холодной водой.
Первые несколько недель следует обливать только кисти и ступни. Лишь после этого стоит обливать водой все тело, передает RT.