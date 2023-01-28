Бойцы Росгвардии предотвратили переправу военнослужащих ВСУ через Днепр

Росгвардейцы нанесли удары по стоянке десантных лодок, которую украинские военные планировали использовать для переправы на левый берег Днепра.
В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что бойцы Росгвардии также поразили четыре наблюдательных пункта противника. Отмечается, что за неделю артиллерийские расчеты выполнили 703 задачи в Херсонской и Запорожской областях.
Подчеркивается, что росгвардейцами также были обнаружены тайники противника в лесополосе и вдоль дорог. В них находились тротиловые шашки, гранаты, артиллерийские боеприпасы и патроны различного калибра.