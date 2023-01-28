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Бойцы Росгвардии предотвратили переправу военнослужащих ВСУ через Днепр

Армия
Бойцы Росгвардии предотвратили переправу военнослужащих ВСУ через Днепр

Росгвардейцы нанесли удары по стоянке десантных лодок, которую украинские военные планировали использовать для переправы на левый берег Днепра.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что бойцы Росгвардии также поразили четыре наблюдательных пункта противника. Отмечается, что за неделю артиллерийские расчеты выполнили 703 задачи в Херсонской и Запорожской областях.

Подчеркивается, что росгвардейцами также были обнаружены тайники противника в лесополосе и вдоль дорог. В них находились тротиловые шашки, гранаты, артиллерийские боеприпасы и патроны различного калибра.
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