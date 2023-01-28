Молния попала в самолет авиакомпании Anadolujet при посадке в Анталье

Пассажирский лайнер благополучно приземлился, в результате ЧП никто не пострадал. По данным СМИ, с вечера 27 января в Анталье бушует непогода. Власти курортной провинции ввели оранжевый код опасности из-за ливней, гроз, шторме в море и шквалистого ветра. В Кемере порывы достигали скорости 153 км/ч, а высота волн местами достигала пяти метров.