Молния попала в самолет авиакомпании Anadolujet при посадке в Анталье

Инцидент с самолетом авиакомпании Anadolujet произошел в аэропорту турецкой Антальи. Молния попала в борт воздушного судна при заходе на посадку, сообщает телеканал TRT.
Пассажирский лайнер благополучно приземлился, в результате ЧП никто не пострадал. По данным СМИ, с вечера 27 января в Анталье бушует непогода. Власти курортной провинции ввели оранжевый код опасности из-за ливней, гроз, шторме в море и шквалистого ветра. В Кемере порывы достигали скорости 153 км/ч, а высота волн местами достигала пяти метров.
Вместе с дождями на регион обрушились природные пожары. Один из очагов вспыхнул в 50 километрах от Аланьи, в результате чего жителей деревни Байыркозагачи эвакуировали в безопасное место.