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Гражданам России чаще всего по наследству достаются недвижимость и деньги

Общество
Гражданам России чаще всего по наследству достаются недвижимость и деньги

Жителям России обычно достаются по наследству недвижимость, деньги и ювелирные украшения, следует из результатов опроса ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса объявлений «Юла».

Так, недвижимость в наследство получили более половины респондентов, деньги — 28%, а ювелирные украшения — 14%. Опрос показал, что подавляющее большинство жителей унаследовали имущество от родителей, треть получила его от дедушек и бабушек, а еще 12% — от близких родственников, пишет RT. Подчеркивается, что унаследованное изменило жизнь каждого третьего респондента.

В результатах исследования также говорится, что женщины обычно оставляют полученные ценности у себя, тогда как мужчины предпочитают продавать их или прятать в «дальний ящик».
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