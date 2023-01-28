Гражданам России чаще всего по наследству достаются недвижимость и деньги

Так, недвижимость в наследство получили более половины респондентов, деньги — 28%, а ювелирные украшения — 14%. Опрос показал, что подавляющее большинство жителей унаследовали имущество от родителей, треть получила его от дедушек и бабушек, а еще 12% — от близких родственников, пишет RT. Подчеркивается, что унаследованное изменило жизнь каждого третьего респондента.