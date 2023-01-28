Важна цена, а не объемы: аналитик Разуваев о прогнозах по добычи российской нефти

Параллельно со снижением добычи нефти и нефтепродуктов предсказывают и постепенное сокращение поставок за рубеж. Как указывается в отчете МЭА, декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов из нашей упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей, а к апрелю в организации прогнозируют снижение на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с февралем 2022 года.