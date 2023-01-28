Важна цена, а не объемы: аналитик Разуваев о прогнозах по добычи российской нефти

По итогам текущего года российская нефтедобыча может сократиться на 7-13%. Таковы прогнозы партнеров аудиторско-консалтинговой фирмы Kept (бывшая KPMG) Максима Малкова и Марины Мизгиревой, основывающиеся на данных ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА), а также американского Минэнерго.
Параллельно со снижением добычи нефти и нефтепродуктов предсказывают и постепенное сокращение поставок за рубеж. Как указывается в отчете МЭА, декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов из нашей упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей, а к апрелю в организации прогнозируют снижение на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с февралем 2022 года.
Со своей стороны, прогнозируемую картину в беседе с ФАН оценил финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, указав, что падение нашей нефтедобычи на 7 % не представляется болезненным.
«Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться наш экспорт, — отмечает он. — У нас был пик, когда мы превысили советский уровень. Для нас ключевой момент, не объемы добычи, а цена. По какой цене будем продавать — именно это важно для бюджета. В любом случае для “Лукойла” и “Газпромнефти” — именно это дивидендные фишки».
Ранее профессор РГУ нефти и газа им. Губкина Валерий Бессель говорил о том, что сведения о падении цены российской нефти ниже «потолка» Евросоюза являются обыкновенным информационным вбросом и не имеют значения для экономики России.