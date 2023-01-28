МИД РФ: НАТО в ходе учений моделирует киберудары по энергосистеме Москвы

Великобритания в рамах учений регулярно моделирует нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
В интервью для ТАСС он прокомментировал информацию о том, что в Британии начали набирать IT-специалистов со знанием русского языка. Сыромолотов отметил, что в таких попытках Лондона «нет ничего удивительного».
«Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию, на регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры», — рассказал он.
Сыромолотов добавил, что Британия ведет раскручивание русофобии в Сети, а также поощряет антироссийскую деятельность хакеров Украины.