Ксения Собчак призвала Антона Красовского остановить ненависть

Собчак ответила на претензию Красовского о том, что она называла детей «гаденышами». По словам журналистки, на тот момент она не была матерью и искренне не любила детей. При этом она подчеркнула, что никогда не призывала сжигать и топить их, о чем раньше говорил Красовский.