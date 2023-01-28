Ксения Собчак призвала Антона Красовского остановить ненависть

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратилась к своему коллеге Антону Красовскому и попросила его остановить ненависть, в которую он заигрался.
Собчак ответила на претензию Красовского о том, что она называла детей «гаденышами». По словам журналистки, на тот момент она не была матерью и искренне не любила детей. При этом она подчеркнула, что никогда не призывала сжигать и топить их, о чем раньше говорил Красовский.
«У тебя честный пост вышел — и я тебе честно отвечу: ты заигрался в ненависть, остановись», — написала Собчак в Telegram-канале.
Два журналиста устроили словесную перепалку в социальных сетях. Красовский поинтересовался у Собчак, как она пережила шквал народной ненависти, когда назвала детей «маленькими гаденышами».