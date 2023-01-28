Денежные переводы из России в соседние страны достигли рекордных показателей

Переводы в Грузию увеличились на 5%, составив 2 млрд долларов — максимум с 2012 года, в Узбекистан — в 2,6 раза до 14,5 млрд долларов. Переводы из России в Армению и Киргизию достигли 3,1 и 2,6 млрд долларов.