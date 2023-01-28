Денежные переводы из России в соседние страны достигли рекордных показателей

Денежные переводы из России в ряд стран СНГ и Грузию достигли максимальных показателей, передает РБК со ссылкой на данные центробанков и статистику платежных сервисов «Золотая Корона», Contact и «Юнистрим».
В Казахстан было переведено 775,4 млн долларов, что стало рекордом с 2014 года. В 2022 году данный показатель вырос на 6,8% в сравнении с предыдущим годом.
Переводы в Грузию увеличились на 5%, составив 2 млрд долларов — максимум с 2012 года, в Узбекистан — в 2,6 раза до 14,5 млрд долларов. Переводы из России в Армению и Киргизию достигли 3,1 и 2,6 млрд долларов.
Также финорганизации Узбекистана продолжают работу над возобновлением работы российской платежной системы «Мир» в местных банках, передает «ФедералПресс».