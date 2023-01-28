«Откровенно». Диана Гурцкая: «Музыка освещает мой путь»

Героиней нового выпуска проекта ФАН «Откровенно» стала народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая. Певица рассказала о нелегком жизненном пути, как она преодолела все трудности и добилась всероссийской любви, покорив миллионы поклонников своим талантом.
«Музыка — это воздух, это то, чем я живу. Музыка — это тот свет, который освещает мой путь. Музыка родилась вместе со мной в моем сердце», — призналась Диана Гурцкая.
Вы узнаете, как героиня начинала свою карьеру, как отечественный шоу-бизнес впервые принял артистку с инвалидностью, о том, кто помог ей добиться большого успеха.
«В то время был бушующий стереотип, многое про нас не говорили. Был некий мирок, где мы, люди с инвалидностью, должны были жить. И вот когда я появилась, все удивились», — вспоминает народная артистка.
Артистка рассказала, как встретила любовь, о семейном счастье и материнстве, а также своей миссии помогать и вдохновлять особенных детей — подопечных Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая.
«Верьте тому, что у ваших детей обязательно все получится. Самое главное — это вера и не опускать руки ни в коем случае. Ваши дети — самые талантливые и они обязательно достигнут всего благодаря вам», — убеждена героиня программы.
Все подробности интервью Дианы Гурцкая — в новом выпуске проекта ФАН «Откровенно».