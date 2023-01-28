Кадыров раскритиковал сожжение Корана в Европе

Ранее лидер датской ультраправой партии Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Он получил разрешение властей Шведции на проведение этой акции. Также глумление над священной книгой мусульман прошло у консульского отдела посольства России в Дании. Москва осудила проведение подобного мероприятия.