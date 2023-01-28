Кадыров раскритиковал сожжение Корана в Европе

Проходящие в Европе акции, в ходе которых сжигается Коран, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Запад намеренно провоцирует религиозную вражду.
Кадыров подчеркнул, что подобные мероприятия проходят под контролем полиции. Это значит, что одобрение на их проведение выдали местные власти.
«А самое интересное в том, что их нельзя обидеть какими-либо ответными действиями. Назвать их немужчинами? Они это только приветствуют. Сжечь флаг страны? Так уже сожгли, им плевать на собственный флаг», — написал Кадыров на своем канале в Telegram.
Ранее лидер датской ультраправой партии Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Он получил разрешение властей Шведции на проведение этой акции. Также глумление над священной книгой мусульман прошло у консульского отдела посольства России в Дании. Москва осудила проведение подобного мероприятия.