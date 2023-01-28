Платье принцессы Дианы продали на аукционе за 604 тысячи долларов

Принцесса Диана в 1991 году приняла участие в фотосессии с супругом принцем Чарльзом, для съемках в которой она облачилась в бархатное платье с золотыми пуговицами. Этот наряд стал одним из лотов на прошедших торгах Sotheby’s.
Как сообщает телеканал «360», изначально эксперты оценивали созданное модельером Виктором Эдельштейном платье в 80-120 тысяч долларов, однако покупатель отдал за него гораздо больше — 604 тысячи долларов.
Примечательно, что за месяц до своей трагической гибели принцесса Диана продала наряд на аукционе Christie’s за 24 тысячи долларов, которые она направила на благотворительные цели.