МИД России: США открыто тренируют украинскую «IT-армию»

Соединенные Штаты открыто занимаются тренировкой украинской «IT-армии». Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
В беседе с ТАСС замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что США руководят киберкомандованием, чьи действия направлены против России, и занимаются глобальной слежкой.
«Нам хорошо известно, что Вашингтон активно вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую "IT-армию"», — сказал Сыромолотов.
Ранее группировка хакеров Killnet из России сообщила о старте массированной кибератаки на сайты ведомств Германии после решения главы Правительства ФРГ Олафа Шольца поставить Украине танки Leopard.