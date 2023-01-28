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МИД России: США открыто тренируют украинскую «IT-армию»

Политика
МИД России: США открыто тренируют украинскую «IT-армию»

Соединенные Штаты открыто занимаются тренировкой украинской «IT-армии». Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

В беседе с ТАСС замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что США руководят киберкомандованием, чьи действия направлены против России, и занимаются глобальной слежкой.

«Нам хорошо известно, что Вашингтон активно вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую "IT-армию"», — сказал Сыромолотов.

Ранее группировка хакеров Killnet из России сообщила о старте массированной кибератаки на сайты ведомств Германии после решения главы Правительства ФРГ Олафа Шольца поставить Украине танки Leopard.
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