Почти 44% британцев не заплатили за аренду жилья в январе из-за кризиса стоимости жизни

Около 44% жителей Великобритании не заплатили за аренду квартиры в январе, а 50% граждан в этом месяце не смогли выплатить ипотеку.
Арендаторы столкнулись с самым быстрым ростом арендной платы за последнее десятилетие в связи с кризисом стоимости жизни. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрос компании YouGov Plc.
Что касается держателей ипотечных кредитов, то они пострадали от беспрецедентного повышения процентных ставок со стороны Банка Англии. Доля британцев, отстающих или испытывающих затруднения с выплатами, увеличилась почти вдвое — с 27% до 50%.