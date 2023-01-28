Актриса Ольга Кабо поделилась секретами вечной молодости

Российская актриса театра и кино Ольга Кабо 28 января отмечает свой юбилей — заслуженной артистке России исполнилось 55 лет. В этот день звезда «Приморского бульвара» рассказала, как ей удается оставаться молодой и красивой.
Как отметила Кабо в беседе с изданием «СтарХит», она ценит свою естественную внешность и ни при каких обстоятельствах не станет «перекраивать» ее на современный лад.
«Совсем не хочется потерять индивидуальность и стать как все. Но это не отменяет тщательного ухода, посещения косметолога и применения правильной косметики. Уже много лет я являюсь лицом известно клиники эстетической медицины, специалисты которой составляют для меня прекрасные программы восстановления после длительных съемок и частых перелетов», — рассказала она.
Ранее стало известно, ка свое 45-летие отметила коллега Кабо актриса Екатерина Климова. Как выяснилось, этот день она провела в кругу родных и близких.