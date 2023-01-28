Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Саакашвили рассказал, как Россия «подстроила» его возвращение в Грузию

Политика
Саакашвили рассказал, как Россия «подстроила» его возвращение в Грузию

Россия не осталась в стороне в ходе возвращения бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом заявил сам экс-лидер.

По словам политического деятеля, официальная Москва подстроила его возвращение домой, где он оказался за решеткой.

Саакашвили не стал объяснять, с какой целью он направился в Грузию. Известно, что его никто не заставлял сесть на борт корабля «Вильнюс», на котором он прибыл на родину.

Также бывший глава государства не привел достоверных фактов причастности России к его осуждению.

Напомним, против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.
россия Михаил Саакашвили возвращение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду