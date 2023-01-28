Саакашвили рассказал, как Россия «подстроила» его возвращение в Грузию

Россия не осталась в стороне в ходе возвращения бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом заявил сам экс-лидер.
По словам политического деятеля, официальная Москва подстроила его возвращение домой, где он оказался за решеткой.
Саакашвили не стал объяснять, с какой целью он направился в Грузию. Известно, что его никто не заставлял сесть на борт корабля «Вильнюс», на котором он прибыл на родину.
Также бывший глава государства не привел достоверных фактов причастности России к его осуждению.
Напомним, против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.